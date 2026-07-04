4 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, è l’era Allegri: ufficialità, presentazione al San Carlo e obiettivi da Centenario”

redazione 4 Luglio 2026

L’attesa è finita: Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il tecnico con un messaggio pubblicato su X, dando il via al nuovo ciclo azzurro che accompagnerà il club nella stagione del Centenario. L’ex allenatore di Milan e Juventus ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, dopo quaranta giorni dall’addio di Antonio Conte, il Napoli ha finalmente il suo nuovo condottiero. Allegri raccoglie ancora una volta l’eredità del tecnico salentino, proprio come accadde alla Juventus nel 2014, quando inaugurò uno dei cicli più vincenti della storia bianconera. L’obiettivo della società è chiaro: restare protagonista nella lotta per lo Scudetto, puntare alla Coppa Italia e compiere un deciso salto di qualità anche in Champions League.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il curriculum del tecnico livornese rappresenta una garanzia. Allegri può vantare 864 panchine complessive, di cui 544 in Serie A, oltre a un palmarès composto da sei Scudetti (cinque con la Juventus e uno con il Milan), cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League raggiunte alla guida della Juventus. Un bagaglio di esperienza che il Napoli considera fondamentale per affrontare una stagione ricca di ambizioni.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’arrivo di Allegri assume anche un valore simbolico. Il tecnico torna infatti a Napoli dopo l’esperienza da calciatore vissuta nella stagione 1997/98, quando collezionò sette presenze con la maglia azzurra. Ventotto anni dopo guiderà il club nell’anno del Centenario, caratterizzato anche dal ritorno del Corsiero del Sole, storico simbolo della città che accompagnerà le celebrazioni della società.

La presentazione ufficiale si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi di Napoli. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Teatro San Carlo ospiterà il primo incontro di Allegri con i tifosi e con la stampa il 14 luglio, giorno in cui inizieranno anche i test atletici della squadra a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Insieme al nuovo allenatore arriveranno anche i membri del suo staff, tra cui il vice Marco Landucci, il responsabile dei preparatori Simone Folletti, il preparatore dei portieri Daniele Borri e i collaboratori Francesco Magnanelli e, con ogni probabilità, Maran.

Sul piano tattico, Allegri partirà dal 4-3-3, pur riservandosi di valutare la rosa durante il ritiro estivo. Il lavoro sul campo sarà decisivo per definire gli equilibri del nuovo Napoli, chiamato a vivere una stagione speciale con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa.

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