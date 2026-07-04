4 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, frenata per Gila e Khalaili: Inter e Milan sorpassano, Manna studia le alternative”

redazione 4 Luglio 2026

Il mercato del Napoli vive una fase di riflessione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore Inter e Milan hanno accelerato rispettivamente per Anan Khalaili e Mario Gila, due dei principali obiettivi individuati da Giovanni Manna per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli azzurri, però, restano vigili e continuano a monitorare il mercato, consapevoli che prima servirà sfoltire l’organico.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli aveva lavorato con largo anticipo sia su Khalaili sia su Gila, trovando un’intesa con entrambi i calciatori e con i rispettivi entourage. A rallentare le operazioni sono state però le elevate richieste economiche dei club proprietari dei cartellini: circa 25 milioni di euro per il terzino dell’Union Saint-Gilloise e 30 milioni tra parte fissa e bonus per il centrale della Lazio. Una situazione che, unita alla necessità di vendere prima di acquistare, ha favorito l’inserimento di Inter e Milan.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli parte comunque da una base ritenuta competitiva anche dal nuovo allenatore. Sulla corsia destra Allegri può contare su Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi, con Leonardo Spinazzola eventualmente adattabile, mentre al centro della difesa sono presenti Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Sam Beukema e i rientranti Rafa Marin e Marianucci. Per questo motivo le operazioni in entrata saranno strettamente legate alle uscite.

Nell’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il club continua comunque a valutare profili alternativi. Per la fascia destra restano nel mirino Dodo della Fiorentina, Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Raoul Bellanova dell’Atalanta, tutti nomi ritenuti compatibili con il progetto tecnico di Allegri.

Anche il reparto portieri resta sotto osservazione. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli segue Guglielmo Vicario del Tottenham, Matej Kovar del PSV e il giovane talento francese Guillaume Restes del Tolosa. Prima, però, sarà necessario definire il futuro di Vanja Milinkovic-Savic, seguito con interesse dal Besiktas.

A centrocampo, invece, ogni scenario dipenderà dalla posizione di Frank Anguissa. Qualora il camerunese dovesse lasciare Napoli, il primo nome sulla lista della dirigenza resta il colombiano Richard Rios del Benfica, profilo individuato come possibile rinforzo per la mediana del nuovo Napoli.

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