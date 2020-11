Tuttosport: Inter-Milik avanti tutta, c’è uno sponsor speciale

L’Inter cerca un calciatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku e Arek Milik sembra essere l’uomo giusto per Antonio Conte.

Notizie di calciomercato per Inter e Napoli, che pensano ad una trattativa per portare Arek Milik in nerazzurro. Il polacco è fuori rosa col Napoli anche se continua regolarmente ad allenarsi. Il giocatore, come avvisato da Boniek, deve trovare di nuovo il campo altrimenti perderà il treno della Nazionale. Per questo motivo è molto probabile che a gennaio si troverà una sistemazione. Fino ad ora Milik ha rifiutato molte soluzioni, anche perché era sempre tentato di andare alla Juventus. I bianconeri lo stanno ancora cercando, ma lo scambio proposto al Napoli non alletta il club azzurro.

Inter-Milik, avanti tutta con una sponsorizzazione speciale, quella della Polonia. Da qualche – scrive Tuttosport – settimana si sono però intensificati i contatti con gli intermediari di Milik, ritenuto profilo ideale sia come vice-Lukaku che come eventuale partner in alcune situazioni. L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalle richieste economiche del Napoli perché De Laurentiis non ha intenzione di agevolare Milik per i fatti sopracitati: 20 milioni la valutazione di partenza, alta per un giocatore fuori rosa e in scadenza.

L’Inter potrebbe pensare a uno scambio, ma Vecino – gradito a Gattuso – è reduce da cinque mesi in infermeria e nel frattempo il Napoli ha preso Bakayoko. Insomma, Milik è in cima alla lista dell’Inter, ma non sarà semplice arrivare a lui se prima non ci sarà una cessione (lo stesso uruguaiano o il solito Eriksen, probabilmente in Inghilterra). Se però non si arriverà a un accordo, attenzione all’opzione Milik a parametro zero per l’estate, anche se a rimetterci, nell’immediato, sarebbe proprio il polacco per la suddetta questione Europeo.