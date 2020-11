Boniek avvisa Milik. Il presidente della federazione polacca sull’attaccante del Napoli: “Non conosco nessuno che sia andato all’Europeo senza giocare un anno”.

“Ritengo sia assolutamente impossibile presentarsi agli Europei in forma senza giocare per un anno, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Ecco perché spero con tutto il cuore che possa ricominciare a giocare. Non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è una condizione per andare agli Europei, senza giocare non verrà convocato”.

A dirlo è Zibi Boniek parlando di Milik. Il presidente della Federcalcio polacca, al portale locale ‘Sportowe Fakty‘,ritiene che Milik non riuscirà ad andare agli Europei. La partecipazione dell’attaccante del Napoli a Euro 2020 è ancora in dubbio. Perché senza giocare per un anno nel club, si perde il ritmo partita, .

Contro l’Ucraina nell’amichevole di quattro giorni fa l’attaccante ex Leverkusen e Ajax è stato titolare e ha anche indossato la fascia di capitano. 60 minuti in campo con il sorriso, quello che ritrova quando è impegnato con la maglia biancorossa.

L’ultima partita giocata da Milik con il Napoli risale all’8 agosto, quando è sceso in campo per un quarto d’ora contro il Barcellona. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, candidate a ‘salvare’ la sua partecipazione a Euro 2020 sono la Fiorentina, la Roma e anche l’Inter.

dopo le parole di boniek Milikk dovrà darsi una mossa. La pista Roma sembra la più accreditata in questo momento. Ai giallorossi la punta piace ancora tanto e il ragazzo a settembre era prontissimo ad approdare nella capitale, scenario che continua a gradire parecchio. Tutto dipenderà dalle richieste del Napoli, che a sei mesi dalla scadenza dovrà abbassare molto le pretese rispetto agli oltre 20 milioni per i quali si negoziò in estate.