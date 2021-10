Trevisani avvisa la Juve: “Con due tiri e difesa il Napoli lo prendi più”

Riccardo Trevisani giornalista di Mediaset parla del campionato e della corsa Scudetto in Serie A che vede il Napoli protagonista. Il Napoli con il Torino hanno vinto l’ottava partita di fila in Serie A e sono tra le favorite per lo scudetto insieme con il Milan che segue a soli due punti di distanza. “La Juventus è in ripresa e pian piano sta risalendo la classifica. Probabilmente, la squadra bianconera aveva bisogno di queste partite in questo momento stagionale ben preciso“.

Trevisani sulla corsa scudetto ha tirato in ballo anche la Juventus, pizzicando Allegri sulla gestione delle partite: “Mi sta anche bene la strada che sta tracciando Massimiliano Allegri, l’importante è andare a migliorare. Dico però che, giocando così, come stiamo vedendo in questo ultimo periodo, vale a dire facendo soltanto due tiri per poi provare subito a difendere il il risultato, avversari come Napoli e Milan non le riprendi. Parliamo delle due squadre migliori in assoluto, oggi, in Serie A, superiori persino alla Roma, all’Inter o alla Lazio“. Una partita tutta difesa che la Juve ha fatto anche con la Roma. Match Juventus-Roma in cui Orsato è diventato autentico protagonista con una serie di errori clamorosi che hanno condizionato la partita.