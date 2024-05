Tramezzani: "Manna ottimo per il Napoli, ma sfida non facile. Pioli, Conte e Gasperini..."

Tramezzani ritiene Manna pronto per fare il ds del Napoli ma avrà un compito difficile. Pioli, Conte e Gasperini profili top.

NAPOLI – Paolo Tramezzani, ex difensore e attuale allenatore dell’Istria 1961 in Croazia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per esprimere la sua opinione sul nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e sui possibili candidati per la panchina azzurra.

Tramezzani elogia Manna

Riguardo a Manna, Tramezzani ha dichiarato: “Giovanni Manna è sicuramente pronto per ricoprire il ruolo di direttore sportivo al Napoli. È molto bravo e competente, ma dovrà affrontare una sfida non facile. La ricostruzione del Napoli dovrà essere non solo tecnica, ma anche a livello ambientale dopo una stagione complicata. Manna è una persona che sa prendere decisioni, ha un carattere tranquillo e soprattutto ne capisce di calcio. Non sbaglia mai”.

Conte, Pioli e Gasperini

Tramezzani ha poi analizzato i profili dei tre allenatori più accostati alla panchina del Napoli: Stefano Pioli, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

“Pioli ha tutte le carte in regola per confermarsi anche in una piazza come Napoli dopo aver fatto molto bene a Firenze e Milano. Potrebbe essere l’uomo giusto per ricompattare l’ambiente azzurro grazie alle sue doti umane e professionali. Lo conosco bene e credo che sarebbe la scelta migliore per il Napoli in questo momento“, ha dichiarato Tramezzani.

Sull’ex CT della Nazionale, l’allenatore dell’Istria 1961 ha aggiunto: “Conte potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Pioli, entrambi sono profili di grande caratura e allenatori top. Conte ha una personalità forte e una grande esperienza internazionale”.

Infine, Tramezzani ha espresso parole di elogio per Gasperini: “Gasperini ha carattere e personalità, il calcio che propone con l’Atalanta è unico sia in Italia che in Europa. Nessuno riesce a replicare il suo stile. Sarebbe un profilo da tenere in altissima considerazione perché a me piace tantissimo”.

