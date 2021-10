Il Torino torna a casa carico di Mozzarelle -FOTO

Mozzarelle per il Torino. La squadra di Juric dopo la sconfitta contro gli azzurri di Spalletti al Maradona riparte con un carico di mozzarelle di bufala campana.

MOZZARELLE DI BUFALA PER IL TORINO

Il Torino di Juric dopo la sconfitta contro il Napoli di Spalletti si consola con un carico di Mozzarelle di bufala campana. La squadra granata questa mattina è ripartita per il Piemonte accompagnata da vari kg del prodotto DOC della gastronomia Campana.

Il Torino si è arreso difronte ad un Napoli capace di vincere 8 su 8. 24 punti dopo 8 giornate e primo posto a punteggio pieno come era accaduto solo al Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017/18. Il Napoli di Spalletti si riprende la testa della classifica e coglie una pesantissima e sofferta vittoria contro il Torino di Juric, tenendo la porta inviolata per la 5a volta in questa stagione e spuntandola con l’ottavo gol stagionale del sempre più decisivo Victor Osimhen, in questo momento, sicuramente, il più implacabile centravanti della nostra Serie A.

Sicuramente il dolce sapore della Mozzarella renderà meno amara la sconfitta per gli uomini di Ivan Juric.