Tifoso del Brescia: “A Bari siete italiani?” la risposta da applausi del giornalista – VIDEO

Luca Guerra di Radio Selene ha risposto ad un tifoso del Brescia che gli chiedeva: “Ma a Bari siete italiani?”.

Il razzismo territoriale in Italia sembra non avere fine. Quello che è capitato a Luca Guerra, giornalista di Radio Selene fotografa perfettamente una situazione vergognosa che Napolipiu.com da tempo mette in evidenza, con i cori contro i napoletani che vengono intonati anche sui campi in cui non gioca la squadra di Spalletti.

Insulti a Luca Guerra

Questa volta ad essere oggetti di razzismo territoriale è stato un giornalista pugliese in trasferta per la partita di Serie B Brescia-Bari. Il collega Luca Guerra stava effettuando un servizio all’esterno dello stadio Mario Rigamonti, quando un tifoso del Brescia gli ha chiesto: “Ma a Bari siete italiani?”.

A quel punto Guerra ha risposto in maniera pacata ma incisiva: “Si, sono italiano, deficiente. Scusate ma il razzismo territoriale fa ancora parte della testa di qualcuno nel 2023. Verrebbe voglia di tornare a casa. Perché se qualche deficiente ci chiede siete di Bari, siete Italiani…“. Per la cronaca la sfida tra Brescia e Bari è terminata con la vittoria dei pugliesi per 2-0.