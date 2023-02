Tifosa dello Spezia ai napoletani: “Terroni, criminali” – video shock

Durante Spezia-Napoli una tifosa della squadra ligure insulta i napoletani: “Terroni, criminali”. Succede dopo il gol di Osimhen.

I tifosi dello Spezia, in larga parte, hanno dimostrato tutta la loro mancanza di cultura ed un estremo razzismo territoriale. Non bastavano i cori per sbeffeggiare la morte di Diego Armando Maradona, servivano anche i cori contro i napoletani.

Così allo stadio Picco di La Spezia è andata in scena una delle pagine più brutte del calcio nostrano. Insulti continui che l’arbitro Di Bello nemmeno ha preso in considerazione, non facendo mai una pausa per fermare il gioco e chiedere, quantomeno, un avviso con gli altoparlanti.

Impossibile non sentire quei cori beceri, quindi evidentemente per l’arbitro Di Bello quei cori non erano offensivi, o quantomeno non meritavano una sospensione della partita.

Spezia-Napoli: insulti dagli spalti

Ma non è mancato veramente nulla durante il match, nemmeno gli insulti singoli di una donna, che dopo il gol di Osimhen dice: “Siete dei criminali, delinquenti. Terroni, pensate ai bambini“. Il tutto rivolto al settore dove c’erano i tifosi del Napoli (con il settore ospiti chiuso ndr).

La donna insulta i tifosi del Napoli, mentre stanno semplicemente festeggiando il gol e cantando “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione“. Insomma nessun coro offensivo, solo parole d’amore per la propria squadra, anche se accompagnati da qualche fumogeno. Tanto è bastato a far scatenare l’ira della tifosa del club ligure.

Questi comportamenti sono stati puniti del giudice sportivo colo soli 10 mila euro di multa e nemmeno la chiusura di qualche settore dello stadio.