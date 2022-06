Tetto ingaggi, il Napoli non va oltre: ecco quanto vuole pagare

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrà cercare di vincere lo scudetto ma senza farsi sfilare quello del bilancio. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro in almeno un paio di occasioni, il Napoli deve abbassare il monte ingaggi. Inoltre recentemente il presidente del Napoli ha detto che la SSCN deve tornare in certi parametri, perché si è usciti fuori strada in questi anni arrivando a sfondare i 100 milioni di euro di ingaggio. Ed allora bisogna ridurre le spese, anche per venire incontro alle esigenze del nuovo Fair Play Finanziario della Uefa.

Tetto ingaggi Napoli stagione 2022/23

Corriere dello Sport conferma che attualmente il Napoli è pronto a riconoscere ad un calciatore al massimo 3,5 milioni di euro a stagione, con qualche possibile e leggera varianti. Vedi il caso di Kalidou Koulibaly. Il presidente del Napoli potrebbe arrivare fino a 4 milioni di euro ma con bonus da accumulare durante il campionato. Da questo non si deroga. Ed allora il modello da seguire è il Milan che ha vinto lo scudetto avendo “un monte ingaggi di 40 milioni di euro inferiore” ha detto De Laurentiis. Così il presidente ha cominciato con i tagli, partendo da Manolas che ha detto addio già a gennaio scorso. Ha già salutato anche Lorenzo Insigne, portandosi a Toronto anche un costo per l’ingaggio di 10 milioni lordi. A fine stagione scade il contratto anche di Ghoulam altri 9 milioni di euro (lordi) da tagliare, così come i 2 di Malcuit, sempre comprese le tasse. In sospeso restano i rinnovi di Ospina e Mertens. Il portiere chiede un sostanzioso aumento di ingaggio, ora guadagna 1,4 milioni. Mertens guadagnava 4,5 milioni di euro netti e lo farà fino a giugno 2022, poi al massimo De Laurentiis gli offre 1,5 milioni di euro.

Da capire anche le situazioni legate a Fabian Ruiz (1,9 milioni di euro netti) e Zielinski (3,5 milioni di euro sempre netti per ogni stagione).