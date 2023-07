Supercoppa Italiana 2024, il Napoli in Arabia: ecco le date ufficiali

Il Napoli prenderà parte alla Supercoppa Italiana 2024 che si svolgerà in Arabia Saudita. Le date ufficiali della competizione.

La Supercoppa Italiana 2024 vedrà la partecipazione del Napoli, che si unirà alle altre tre squadre nella fase finale del torneo che si svolgerà in Arabia Saudita. Questo sarà il primo anno in cui il format vedrà la partecipazione di quattro squadre, seguendo l’esempio della Liga spagnola. L’evento avrà luogo nel mese di gennaio 2024 a Gedda con le seguenti date ufficiali: il 4 e il 5 le semifinali, l’8 la finale.

Le squadre che si sfideranno per il titolo di Supercoppa Italiana 2024 sono il Napoli, vincitore del campionato italiano, la Lazio, seconda classificata, l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, e la Fiorentina, altra finalista di Coppa. Dopo il torneo, queste quattro squadre recupereranno la partita di campionato che era stata programmata per l’Epifania.

Come parte degli accordi presi, una delle squadre affronterà una squadra locale. L’Arabia Saudita ospiterà anche le edizioni del 2025, 2028 e 2029 della Supercoppa Italiana. Il Napoli ha vinto il trofeo in due occasioni, battendo la Juventus nel 1990 e nel 2014. Tuttavia, quest’anno la squadra bianconera non prenderà parte al torneo.