Supercoppa Italiana ecco le Final Four: come funziona, tentativo disperato di fare soldi?

Cambia il format della Supercoppa italiana ci saranno le Final Four, lo ha deciso la Lega Calcio riunita a Milano.

Là decisone oramai è stata presa, cambia totalmente il format della Supercoppa Italiana di calcio. Dall’edizione 2024 ci saranno le Final Four. Il nuovo format che vedrà coinvolte le due finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata della Serie A. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. Nella stessa assemblea la Lega ha assegnato anche 4 delle prossime 6 edizioni all’Arabia Saudita.

Con questa decisione di modificare il format della Supercoppa Italiana praticamente si aggiungono altre partite in calendario, il tutto nel bel mezzo del campionato. In precedenza si giocava solo una partita, mentre ora saranno coinvolte quattro squadre e quindi inevitabilmente le partite aumenteranno. Sembra questo in disperato tentativo da parte del calcio italiano di recuperare appeal internazionale, ma soprattutto soldi.

Alla prossima Supercoppa Italiana potrebbe partecipare anche il Napoli, qualora la squadra di Spalletti dovesse completare l’opera è riuscire a portare a casa lo scudetto.

Final Four come funziona e quando si gioca

Con l’aggiunta di due squadre ci sarà una partita in più da disputare per chi raggiunge la finale. Il nuovo format prevede due semifinali ed una finale. Sicuramente le sfide si giocheranno in Arabia Saudita, ma le nuove date non sono ancora state comunicate.