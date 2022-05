Spalletti: “Con l’addio di Baldini peggioreremo sicuramente”

Luciano Spalletti perde uno dei suoi collaboratori tecnici più fidati: Daniele Baldini non sarà più nello staff del Napoli. La decisione è stata presa per questioni personali, ma lascia un vuoto all’interno del gruppo di lavoro dell’allenatore toscano. Non è un caso che Spalletti al termine di Spezia-Napoli, analizzando il match ed il futuro della sua squadra abbia voluto sottolineare l’addio al suo collaboratore. “Una cosa permettetemi di dirla: come staff, con la partenza di Daniele Baldini, peggioreremo certamente. Baldini, oltre a essere un mio amico è mio collaboratore storico, vero uomo di calcio, un allenatore che potrebbe tranquillamente allenare in Serie A. Rispetto la sua decisione di fermarsi ma non posso che essere preoccupato per il vuoto che lascerà all’interno dello staff“.

Il Napoli e Luciano Spalletti ora dovranno cercare un sostituto di Daniele Baldini, un collaboratore tecnico altrettanto valido che possa assistere l’allenatore toscano. C’è chi ha parlato di un ritorno al Napoli di Fabio Pecchia, che ha appena lasciato la Cremonese dopo averla portata in Serie A. L’allenatore ha già assistito Rafa Benitez nella sua parentesi a Napoli. In questo momento sembra complicato che possa accettare di lasciare il ruolo di capo allenatore e mettersi al servizio di Spalletti.