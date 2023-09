Durante la cerimonia di sorteggio per la Champions League 2023/2024, la conduttrice Reshmin Chowdhury fa una gaffe sulla stella del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Gli errori possono capitare a tutti, ma quando accadono in diretta durante un evento importante come i sorteggi della Champions League, attirano sicuramente l’attenzione. Reshmin Chowdhury, la nota conduttrice sportiva e giornalista britannico-bengalese che ha presentato la cerimonia, ne è stata protagonista per una gaffe piuttosto imbarazzante.

La Gaffe su Kvaratskhelia

Nel presentare la squadra del Napoli, campione in carica della Serie A italiana, la Chowdhury ha sbagliato la pronuncia del nome di Khvicha Kvaratskhelia, una delle stelle emergenti della squadra partenopea. Anziché “Khvicha,” la presentatrice ha detto “Kvara Kvaratskhelia,” confondendo il diminutivo del suo cognome con il suo nome.

La Reazione della Platea

L’errore ha causato un po’ di imbarazzo in sala, ma la cerimonia è continuata senza ulteriori intoppi. Kvaratskhelia è diventato un simbolo di successo per il Napoli, soprattutto dopo un inizio piuttosto scettico da parte dei tifosi. È difficile immaginare che solo l’anno scorso, quando era relativamente sconosciuto, sarebbe stato presentato come una delle stelle della squadra nei sorteggi della Champions League.

L’Impatto sulla Squadra e sul Calciatore

La gaffe, seppur imbarazzante, non toglie nulla al successo che Kvaratskhelia e il Napoli hanno avuto nell’ultima stagione. Il giocatore georgiano è diventato un elemento chiave nella formazione azzurra, contribuendo significativamente alla conquista dello Scudetto.

La notorietà di Kvaratskhelia

Nel mondo dello sport, le gaffe possono diventare momenti indimenticabili, e questo è certamente uno di quei momenti. Anche se la gaffe di Reshmin Chowdhury potrebbe essere stata un piccolo contrattempo, la notorietà di Kvaratskhelia e il suo impatto sulla squadra partenopea rimangono invariati. Alla fine della giornata, è il campo che decide chi brilla veramente, e il giovane georgiano ha già dimostrato il suo valore.