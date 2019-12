Sky offerta per Lobotka ecco le cifre, contatti con Hamsik

Secondo Sky il Napoli ha pronta l’offerta per Lobotka, le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 20 milioni di euro complessivi.

Per chiudere l’operazione il Celta Vigo chiede almeno 25 milioni di euro. Secondo Sky l’ offerta per Lobotka potrà essere presentata nei prossimi giorni, dopo che ci saranno ulteriori incontri telefonici tra gli intermediari del calciatore e quelli della SSC Napoli. La distanza tra le parti è minima, con il Napoli disposto ad arrivare a 20 milioni di euro con una parte da anticipare per il prestito e il resto da saldare a fine stagione, ma ci sono ancora molti dettagli da limare. Il calciatore ha già preso contatti con il connazionale Marek Hamsik, da cui ha ricevuto rassicurazioni sulla destinazione partenopea. Gli azzurri stanno vagliando diverse situazione, ma cercano di dare una accelerata alla trattativa anche perché Aurelio De Laurentiis vorrebbe regalare un calciatore in mezzo al campo a Gattuso ancora prima dell’Epifania, quando al San Paolo arriverà l’Inter di Antonio Conte.

Sky fa sapere che nell’offerta per Lobotka sono state inserite anche le cifre dell’ingaggio per il calciatore. Attraverso il sito gianlucadimarzio.com, si parla di 2 milioni di euro a stagione ed un contratto da 5 anni. Il giocatore è pronto a dire si qualora venisse trovata l’intesa tra le parti, ma spinge per una chiusura positiva della trattativa. Il Celta Vigo, infatti, non naviga in buone acque mentre in maglia azzurra Lobotka potrebbe giocare la Champions League. Intanto gli azzurri si portano avanti sulla trattativa per lo slovacco anche per stanare le altre squadre che per ora non vogliono cedere i propri gioielli, come ad esempio sta facendo l’Arsenal per Torreira. Arteta ha bloccato la cessione, ma la decisione non sembra essere definitiva. A Londra non hanno ancora fissato il budget per gli acquisti di gennaio, con il nuovo manager è possibile che qualcosa cambi, anche perché da buon allievo di Guardiola il tecnico dei Gunners chiederà investimenti sul mercato. Dunque non si esclude del tutto la pista Torreira, mentre resta molto complicata quella che porta al portoghese Pereira che ha un costo di circa 40 milioni di euro.