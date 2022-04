Sky – Napoli-Roma: Spalletti lancia Mertens, le ultime novità di formazione

Luciano Spalletti lancia Dries Mertens titolare in Napoli-Roma, il tecnico azzurro torna al modulo 4-2-3-1, fuori Zielinski. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa aveva fatto capire che sarebbe stato Zielinski titolare e non Mertens, ma secondo le ultime novità di formazione di Sky sarà il belga a scendere in campo dal primo minuto.

Napoli: la probabile formazione con la Roma

Spalletti all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare a David Ospina per la sfida con la Roma, il portiere colombiano è influenzato, ma il tampone ha dato esito negativo. Al posto di Ospina è stato convocato Idasiak ma sarà Meret il titolare. Nelle formazioni di Sky viene confermato Zanoli titolare al posto di Di Lorenzo che non è rientrato nella lista dei convocati del Napoli, ma ci sarà per Empoli-Napoli.

La novità più importante è la presenza di Mertens da titolare in Napoli-Roma. Spalletti su Mertens aveva dato notizie contrastanti in conferenza stampa, ma secondo Sky il belga sarà titolare. Confermata anche la presenza di Lozano titolare al posto di Politano.