Sky – Napoli incontro col Sassuolo per Raspadori: data fissata, la Juve non molla

Napoli e Juve si contendono ancora Giacomo Raspadori. L’attaccante chiede la cessione, il Sassuolo vuole almeno 30 milioni di euro. In questo situazione di stallo si sta inserendo la Juve che come priorità ha quella di un estremo di fascia, oltre a trovare un sostituto di Pogba che resterà fuori almeno 40 giorni. Ma secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, i dirigenti bianconeri hanno chiesto al giocatore di aspettare e non affrettare il suo addio al Sassuolo. Allegri stima molto Raspadori e vorrebbe prenderlo ma prima deve sistemare altre situazioni, come Kean.

Raspadori al Napoli, incontro De Laurentiis-Carnevali

“L’inizio della prossima settimana prossima dovrebbe essere caratterizzata dall’incontro ravvicinato tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali. Il confronto tra il presidente del Napoli e l’ad del Sassuolo servirà a capire che cosa potrebbe proporre formalmente il club azzurro. Al momento, sul tavolo dei dirigenti del Sassuolo sono arriavate proposte da 30 milioni di euro, mediate dagli agenti” fa sapere Di Marzio aggiungendo che il giocatore ha già preso la decisione di andare d Sassuolo e Napoli è piazzata gradita, cosa che ha comunicato anche a Dionisi. Ora però tocca a De Laurentiis fare il passo decisivo per l’acquisto del giocatore. Radio Kiss Kiss Napoli parla di un De Laurentiis smanioso di acquistare Raspadori, ora può dimostrare con i fatti di volerlo visto che il Sassuolo apre alla cessione.