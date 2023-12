SKY – Mazzarri chiede rinforzi in difesa, ma la dirigenza punta altrove

Il Napoli si divide sul mercato tra Mazzarri e la dirigenza sulla scelta tra difensore centrale o rinforzi a costi contenuti. Decisioni cruciali in vista.

Nel periodo pre-mercato di gennaio, il Napoli si trova di fronte a una decisione cruciale in merito al suo reparto difensivo. Mentre il tecnico Walter Mazzarri insiste sull’importanza di acquisire un difensore centrale, la dirigenza del club sembra orientata a concentrarsi su altre priorità.

Il noto esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito alcune chiavi di lettura su questa situazione dibattuta. Secondo Marchetti, la richiesta di Mazzarri per un centrale difensivo è motivata principalmente da esigenze tecniche. Tuttavia, emerge un evidente disaccordo all’interno della dirigenza, poiché la considerazione prioritaria sembra essere il rinforzo del reparto terzini.

“Non c’è accordo con tutta la dirigenza, perché in rosa ci sono quattro centrali e come urgenza viene considerato prioritario il terzino”, ha dichiarato Marchetti ai microfoni di Radio Marte. Inoltre, ha sottolineato che il contratto di Mazzarri per la prossima stagione non è ancora definito, aggiungendo un elemento di incertezza sul futuro dell’allenatore.

La questione principale sembra ruotare attorno alla strategia di spesa del Napoli. Marchetti ha analizzato la situazione, affermando che se il club partenopeo desidera un giocatore di calibro, è disposto a investire grandi somme, indipendentemente dal nome dell’allenatore della prossima stagione. Tuttavia, se l’obiettivo è completare il reparto con risorse meno costose e forse non necessariamente titolari, la dirigenza sembra propensa a limitare le spese.

“Se devi andare a comprare un titolarissimo da 40 milioni, va bene lo stesso, anche se non conosci il nome dell’allenatore dell’anno prossimo; se invece ti serve altro, i ragionamenti potrebbero essere diversi. Danso e Le Normand realisticamente pensabili come obiettivi per gennaio? Se il Napoli avesse voluto prenderli, secondo me, lo avrebbe fatto in estate: la percezione è che a gennaio non voglia spendere molto. O decidi che i titolari di oggi non vanno bene e che la strategia generale è stata sbagliata, oppure si vuole completare il reparto con chi non per non per forza sia titolare: a quel punto, non spendi molti soldi”.