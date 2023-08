SKY, Marchetti: “Il Napoli ha faticato più delle altre. Partita decisa dai singoli”

Il giornalista Marchetti analizza l’esordio delle big in Serie A: per il Napoli vittoria sofferta grazie ai singoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo il giornalista di Sky Luca Marchetti, tra le big della Serie A il Napoli è quella che ha faticato di più all’esordio. Intervistato da TMW Radio, Marchetti ha analizzato i debutti delle grandi squadre.

Per quanto riguarda il Napoli, vittorioso 3-1 a Frosinone, il giornalista evidenzia: “Ha faticato leggermente più delle altre, Di Lorenzo è stato mostruoso e le individualità hanno deciso la partita“.

Bene invece Milan e Inter, con i rossoneri agevolati dall’aver potuto inserire i nuovi dal precampionato. Delusione Lazio, sconfitta dal Bologna nonostante la gara sotto controllo. Equilibrio difficile per la Roma, salvata da Belotti.

Il Napoli ha faticato leggermente più delle altre, Di Lorenzo è stato mostruoso e le individualità hanno deciso la partita. Poi è chiaro che i risultati fanno la differenza quindi la sconfitta della Lazio pesa molto, mentre invece le difficoltà della Roma erano prevedibili ma Belotti ha tolto le castagne dal fuoco visto che di fatto ha segnato tre gol.

Per Marchetti la prova più in difficoltà tra le big è stata quella del Napoli, passato a Frosinone solo grazie alle giocate dei singoli. Gli azzurri dovranno crescere nel gioco per confermarsi competitivi ai massimi livelli.