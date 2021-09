Sky: Higuain e Callejon pentiti di aver lasciato Napoli

Higuain e Callejon pentiti di aver lasciato Napoli, queste le parole di Davide Camicioli giornalista di sky sport 24 sul calcio Napoli

IL NAPOLI, HIGUAIN E CALLEJON

Davide Camicioli, giornalista di SKY sport 24, è intervenuto ai microfoni di di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. Camicioli ha parlato della partita di Europa League che vedrà il Napoli affrontare lo Spartak Mosca:

“Io sono contrario al turnover. Devono giocare i calciatori che stanno meglio, quelli che possono essere più utili per l’obiettivo principale: i tre punti. Non ha senso, per come la vedo io, fare rifiatare i titolari perché siamo solo all’inizio della stagione”.

“Chiedete a Lorenzo Insigne se vuole rifiatare, vi risponderà che lui vorrebbe giocare sempre, anche in Europa League. Non conoscono calciatori che abbiano voglia di stare in panchina: i giocatori vogliono essere sempre in campo”, ha spiegato Camicioli.

Il giornalista di SKY sport 24 nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Su Callejon e Higuain: “Io credo che entrambi si siano pentiti di avere lasciato il Napoli. La piazza azzurra ti dà delle sensazioni uniche, irripetibili. Il Pipita ha vinto uno scudetto alla Juventus, ma a Napoli è stato osannato come mai gli è successo nella sua carriera”.