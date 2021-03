“Simone Inzaghi al bivio, deve decidere: Napoli o Lazio”

Simone Inzaghi è a scadenza di contratto con la Lazio, sul tecnico dei biancocelesti c’è forte l’interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

A fine stagione le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli si divideranno. Il tecnico dei partenopei oramai è in rottura totale con il presidente Aurelio De Laurentiis e, nonostante il conflitto sia scemato, è chiaro che il progetto non andrà più avanti insieme. Così la SSCN sta cercando un allenatore per la prossima stagione ed il nome di Simone Inzaghi viene pronunciato sempre più spesso. Anche i media spagnoli scrivono di un interessamento concreto da parte del Napoli per Simone Inzaghi.

Inzaghi al Napoli e il nuovo modulo

Il tecnico della Lazio ha il contratto in scadenza a fine stagione e fino ad ora non c’è stato alcun accordo con Lotito. Ecco perché il Napoli ha fatto più di un passo verso Simone Inzaghi, tecnico che sa “dell’interesse concreto da parte di Aurelio De Laurentiis“. L’allenatore biancoceleste ha già esperienza europea, non ha un ingaggio elevato e fa giocare bene la propria squadra, tutte caratteristiche che si sposano bene con la politica del Napoli. In questo caso il problema è il modulo, dato che Simone Inzaghi gioca con tre difensori. Questo spalancherebbe ancora di più le porte alle uscite di Koulibaly che piace alle big europee, oltre che ad esterni come Hysaj e Mario Rui, già sicuri dell’addio. Ovviamente il nuovo modulo di gioco potrebbe mettere in crisi la permanenza di altri calciatori, come ad esempio quella di Lozano. Il messicano piace alla Juventus, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Siviglia. Il direttore sportivo Monchi ha già un piano per cercare di soffiare il messicano al Napoli, ma la concorrenza in questo caso è molto alta. Inoltre Lozano col Napoli ha un contratto fino al 2024.