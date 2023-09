Simeone A Sky: “Ora Ripartiamo, Osimhen è Fatto Così. Basta Pensare all’Anno Scorso!”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 contro l’Udinese allo stadio Maradona.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente per 4-1 contro l’Udinese, e Giovanni Simeone, l’attaccante argentino della squadra, ha condiviso i suoi pensieri sulla partita e sullo stato d’animo del gruppo in un’intervista a Sky Sport.

Le Parole di Simeone

“Abbiamo fatto una grande partita, in campo è meglio far bene che altrove,” ha detto Simeone. “Sul fatto di sapere di essere forti, sul lavoro di gruppo e sullo spirito per essere uniti, anche se non c’erano stati risultati positivi ultimamente. Noi siamo convinti di avere un buon gruppo.”

Ogni Stagione è Diversa

Simeone ha sottolineato l’importanza di non confrontare la stagione attuale con quella passata. “Uno pensa sempre allo scorso anno, ma sono due stagioni diverse e non serve pensare che sarà uguale una stagione all’altra. Dobbiamo ripartire da questa sera,” ha affermato.

Osimhen e la Sua Personalità

L’argentino ha anche parlato di Victor Osimhen, che ha segnato un gol nella partita. “Non è facile quando non segni, è normale avere momenti di difficoltà. Poi quando torna il gol torna anche il sereno. Ha una personalità forte, ha questi momenti di aggressività che lo caratterizzano, come persona è così. Quando è arrabbiato, bisogna stargli vicino e tranquillizzarlo perché per noi è molto importante,” ha detto Simeone.