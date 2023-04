Scudetto Napoli, la promessa di una nota attrice: “Farò uno ‘strip-tease’ in caso di vittoria”

Uno nota attrice si è prenotata per uno “strip-tease” in caso di vittoria dello Scudetto del Napoli.

Il traguardo dello Scudetto si avvicina per il Napoli e molti personaggi noti si stanno rendendo protagonisti (per adesso solo verbalmente) con promesse per festeggiare il grande successo della squadra allenata da Spalletti. Tra loro c’è anche la nota attrice Serena Autieri che ha dichiarato di essere pronta ad uno “strip-tease” in caso di vittoria: “L’ho già detto a mio marito Enrico e a mia figlia Giulia: sappiate che io devo stare a Napoli qualche giorno prima, e devo andare in giro avvolta nella bandiera, ai Quartieri, nel cuore di tutto, a piedi. Voglio mischiarmi alla città. Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease”, ha dichiarato l’attrice, le cui parole sono riportate da Leggo.

Ma non solo. Serena Autieri, essendo anche un’ottima cantante, si è prenotata anche per intonare canzoni tipiche a Fuorigrotta: “Mi piacerebbe cantare al San Paolo, pardon al Maradona: aprirei con ‘O sordato ‘nnammurat e chiuderei con Un giorno all’improvviso mi innamorai di te. Il canto è anche una preghiera, abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov’è”.

Serena Autieri è pronta a festeggiare insieme alla città di Napoli e ai tifosi azzurri in caso di vittoria dello Scudetto, promettendo uno spogliarello e un concerto per celebrare il grande successo.