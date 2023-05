Scudetto Napoli, Adani risponde alle critiche: “La bellezza rimane per sempre”

Il Napoli festeggia lo scudetto, l’opinionista Lele Adani risponde alle critiche: ‘La bellezza rimane per sempre’.

In molti hanno criticato il Napoli per gli “eccessi” dei festeggiamenti del terzo scudetto della sua storia, ma Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha una risposta da applausi. Adani, che conosce bene Napoli e i suoi cittadini, ha affermato che “il tempo non scalfirà mai l’anno del Napoli” e che “la bellezza rimane per sempre”.

FESTA SCUDETTO, CRITICHE AL NAPOLI : IL COMMENTO DI LELE ADANI E’ DA APPLAUSI

In un’intervista alla Bobo Tv, Lele Adani ha sottolineato che questo è l’anno del Napoli e che se i festeggiamenti durano anche 4-5 mesi in più, è solo un bene. L’ex calciatore ha anche parlato della partita contro la Salernitana, affermando che il Napoli ha fatto tutto quello che doveva e che il migliore in campo è stato il portiere della Salernitana, Ochoa.

“Il tempo non scalfirà mai l’anno del Napoli, ha scandito il tempo, hai voglia dopo a far finta che è stato un po’ così per dimenticarlo. La bellezza rimane per sempre, è un regalo ricevuto da tutti noi appassionati. E che passione. Questo è l’anno del Napoli, se i festeggiamenti durano pure 4-5 mesi in più ben venga”.

Nonostante le critiche esterne, Daniele Adani difende il Napoli e i suoi festeggiamenti, sottolineando che la passione per il calcio è un regalo per tutti gli appassionati e che la bellezza delle vittorie rimane per sempre.