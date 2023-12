Scotto: “Impossibile vincere quando si graziano gli avversari. Squadra sfasciata”

Il giornalista Giovanni Scotto si è soffermato sulla sconfitta degli azzurri in Juventus Napoli e sul loro stato di forma.

Nel commentare la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, il giornalista Giovanni Scotto ha espresso un profondo senso di tristezza nel vedere una squadra che sembra essere in uno stato di frantumazione accelerato.

La partita, tenutasi presso lo Stadium di Torino, ha visto il Napoli subire una sconfitta significativa. Scotto ha sottolineato la difficoltà nel commentare le prestazioni della squadra partenopea:

“Diventa difficile commentare il Napoli, soprattutto per il senso di tristezza nel vedere una squadra sfasciata in così poco tempo. Mazzarri sta facendo quel che può, ma diventa impossibile vincere quando si graziano gli avversari e si prende gol (e un palo) a ogni occasione concessa”.

Il giornalista ha anche affrontato la questione delle responsabilità per la situazione attuale della squadra, attribuendole a chi ha contribuito a dissipare il patrimonio tecnico e di spogliatoio. Nonostante la difficoltà nel vedere miglioramenti nelle partite difficili, Scotto ha suggerito che potrebbe essere il momento di guardare avanti. Ha menzionato la nostalgia per il passato recente, con riferimenti a possibili reunion con Spalletti e la celebrazione di successi passati, ora sfumati e lontani.

“Era complicato vedere miglioramenti evidenti in partite così difficili, e chi ha dissolto quel patrimonio tecnico e di spogliatoio ha delle responsabilità. Eppure la sensazione è che in fondo va bene così. Sì pensa a rimpatriate con Spalletti e a festeggiare il recente passato, che oggi sembra un ricordo lontano e assai sbiadito. Bisogna sopportare e tenere duro per puntare alla zona Champions”.