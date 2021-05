Aurelio De Laurentiis deve ancora svelare il nome del nuovo allenatore del Napoli, anche se manca una sola settimana alla fine del campionato. I nomi si sono ridotti essenzialmente a quattro: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Christophe Galtier. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha voglia di tornare ad allenare e Napoli è una “piazza che lo affascina e lo intriga”. Su twitter il giornalista scrive che i “contatti con Aurelio De Laurentiis vanno vanti da tempo”.

Inoltre Spalletti come nuovo allenatore del Napoli porterebbe in azzurro anche un collaboratore tecnico come David Pizarro. Il Pek è stato senza dubbio un grande giocatore, con una grande visione di gioco ed ora sarebbe pronto a seguire Spalletti nella sua nuova avventura al Napoli. Negli ultimi giorni, però, si fa sempre più il nome di Galtier del Lille. L’allenatore potrebbe usufruire degli sgravi fiscali, cosa di non poco conto.

Gattuso via da Napoli

In ogni caso ci sono pochissimi, quasi zero, possibilità che Gattuso resti al Napoli. Secondo quanto fa sapere Paolo Del Genio servirebbe un colpo di scena clamoroso per vedere Gattuso confermato sulla panchina azzurra. Intanto Gattuso sembra aver rifiutato la Fiorentina e sembra pronto a sedere sulla panchina della Lazio, questo potrebbe liberare Simone Inzaghi al Napoli. Il tecnico della Lazio piace moltissimo a De Laurentiis, che stima pure Max Allegri, ma secondo Venerato l’allenatore toscano aspetta la chiamata di Real, Juve o Inter.