Gattuso dice “no” alla Fiorentina, futuro in bilico. Si libera Inzaghi?

Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi potrebbero ‘scambiarsi’ le panchine. Da Firenze fanno sapere che l’attuale tecnico del Napoli ha rinunciato alla panchina della Fiorentina. A riportare la notizia è Firenzeviola, che fa sapere come ci sia stato anche un contatto diretto tra la società viola e Gattuso che ha deciso di non andare ad allenare la Fiorentina a fine stagione. A quanto pare al tecnico non è piaciuta la gestione della situazione di Rocco Commisso che nell’ultima conferenza stampa ha alzato in clima di polemica. Inoltre a Gattuso pare non sia piaciuto l’atteggiamento dei dirigenti viola durante la partita Fiorentina-Napoli. Il tecnico non si aspettava particolari cortesia, ma nemmeno tanta ostilità.

Gattuso alla Lazio?

Intanto rimbalza la voce di un interessamento concreto della Lazio per Gattuso. Il tecnico calabrese è più deciso che mai a lasciare il Napoli a fine stagione e sta cercando un’altra squadra. A questo punto con Gattuso alla Lazio potrebbe liberare Simone Inzaghi, allenatore che piace tantissimo ad Aurelio De Laurentiis. Se la Lazio dovesse lasciar andare il suo allenatore allora a quel punto il Napoli sarebbe una soluzione concreta per Simone Inzaghi. Anche se nelle ultime ore ha preso quota il nome di Galtier. Il tecnico del Lille potrebbe usufruire degli sgravi fiscali, cosa di non poco conto in un periodo di crisi.