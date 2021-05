Del Genio: “Gattuso e nuovo direttore generale, ecco cosa accadrà”

Il futuro di Gennaro Gattuso sarà quasi sicuramente lontano da Napoli a meno di “incredibili sorprese” lo dice Paolo Del Genio durante il programma 4-4-2 in ona su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista rispondendo alle domande dei tifosi che chiedono a gran voce la permanenza del tecnico calabrese a Napoli, ha sottolineato: “Sinceramente perdere Gattuso in questo momento, in cui è cresciuto tantissimo come allenatore, mi sembra sbagliato. Io stesso l’ho criticato, ma sta meritando la conferma a Napoli. Credo – ha aggiunto – che questa esperienza al Napoli lo abbia fatto migliorare tantissimo, perché non ci dimentichiamo che Gattuso è un allenatore emergente“. Secondo Del Genio il tecnico del Napoli ha “sicuramente fatto tesoro delle difficoltà in questa stagione, ha accumulato molta esperienza e lasciarlo andare dopo che è maturato è una soluzione che non mi piace“.

Detto questo però attualmente le possibilità che Gattuso resti al Napoli “sono veramente molto basse” fa sapere del Genio. Stessa cosa si può dire per quanto riguarda l’allargamento dell’organigramma del Napoli, con l’inserimento di un direttore generale alla Pierpaolo Marino. “Sono convinto che al Napoli servirebbe una soluzione del genere, ma posso dire che al 99% questo non accadrà, mi sembra anche inutile parlarne“.