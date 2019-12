Scambio De Sceglio-Hysaj, lo chiede Sarri. Il Napoli ci pensa

Scambio De Sciglio-Hysaj una soluzione di mercato che potrebbe entrare nel vivo, lo vuole Sarri che chiede l’albanese a Torino

Scambio De Sciglio-Hysaj. Il calciomercato propone soluzioni improvvise e lo scambio tra l’albanese e l’italiano è una di queste. Ecco quanto riferisce Gazzetta dello Sport:

L’esterno destro del Napoli è uno dei pupilli di Maurizio Sarri:èstato lui a volerne l’acquisto dall’Empoli, all’inizio della sua avventura napoletana. Con il tecnico juventino, Hysaj ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera, meritandosi anche la convocazione nella nazionale albanese, della quale è un punto fermo da un triennio. Con Ancelotti ha avuto poco spazio e la stessa cosa potrebbe avvenire con Gattuso considerata la presenza di Di Lorenzo

Lo scambio De Sceglio-Hysaj resta sullo sfondo, perché il Napoli deve prima badare ad una priorità quella del regista. Stani Lobotka è balzato, di diritto e per necessità, in prima linea rispetto alle preferenze della SSC Napoli. Oggi Aurelio De Laurentiis presenterà un’offerta ufficiale al Celta Vigo. Numeri scritti nero su bianco, con una formula nuova che permetterà l’acquisizione immediata del cartellino del centrocampista slovacco. Torreira resta sullo sfondo ma al momento resta un piano di emergenza. Arteta lo ha bloccato ed il Napoli in questo momento non ha molto tempo da perdere. Al San Paolo il 6 gennaio arriva l’Inter di Lukaku e Lautaro Martinez e gli azzurri vogliono dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo. I tre punti restano fondamentali per lanciare la corsa all’Europa, che può essere messa in pratica prima di tutto con un mercato oculato che porti a Gattuso giocatori funzionali al suo modulo, ma anche con un San Paolo che deve tornare ad essere un catino infuocato. La passione azzurra è troppo importante, lo dice la storia. Serve il sostegno del dodicesimo uomo in campo, solo così si compiono le imprese.