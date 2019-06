San Paolo, curva B senza sediolini per l’Universiade

San Paolo, curva B senza sediolini per la scenografia dell’Universiade. Completata la pista d’atletica. Sarà creata la scritta «Napoli» nei Distinti.







NAPOLI. Per esigenze di scenografia in vista della celebrazione dell’Universiade di Napoli non sarà completata l’opera di predisposizione dei nuovi sediolini in tutto lo stadio San Paolo.

Le torrette della scenografia che ricoprirà parte della Curva B e che sarà illustrata nei prossimi giorni dalla Balich, vanno a ostruire la visuale delle zone inferiori, soprattutto nella parte centrale. Sia in questo settore che in quello superiore ci saranno dei «buchi».

SAN PAOLO, CURVA B SENZA SEDIOLINI

Lo stadio San Paolo si presenterà alla cerimonia d’apertura dell’Universiade senza una parte dei sediolini in Curva B, sia nel settore inferiore che superiore, e così sarà per tutta la durata della manifestazione.

Nella parte inferiore, scrive Donato Martucci sul corriere del Mezzogiorno, ci sarà una scenografia permanente della Balich, la società che organizza la cerimonia inaugurale, non saranno installate le sedute nella zona centrale, mentre nel settore superiore ne mancheranno circa una cinquantina.

Le torrette della scenografia, che sarà illustrata nei prossimi giorni (probabilmente il 10) vanno a ostruire la visuale delle zone inferiori, soprattutto nella parte centra le.

Si tratta di alcune centinaia su circa 14 mila posti disponibili, ma resta comunque un vuoto che non dipende dalla programmazione della struttura commissariale, bensì da esigenze scenografiche.

Si va di corsa allo stadio San Paolo non senza e affanno. C’è un’installazione media di 1.500 sediolini al giorno. I vecchi sediolini che vengono poi trasferiti in alcuni impianti sportivi che ne hanno fatto richiesta.







SCRITTA «NAPOLI» NEI DISTINTI

Il terzo anello dello stadio San Paolo resterà interdetto e coperto da alcuni loghi dell’Universiade e della Fisu.

Sarà creata la scritta «Napoli» nei Distinti. In alcuni anelli dei settori superiori ci sarà la prevalenza d’azzurro. Sarà ripetuta la stessa sequenza di colori (azzurro, blu, giallo e grigio) come nei settori inferiori.

Restano delle criticità sui tempi e si sta correndo per rispettare la deadline del 25 giugno (entro il 15 verranno installati i maxischermi).

Completata la pista d’atletica (oggi sarà testata dalla federazione internazionale) di colore blu e già disegnata con le corsie.