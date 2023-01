Sampdoria-Napoli 0-2, Elmas

Sampdoria-Napoli formazioni ufficiali. Spalletti vuole cancellare il k.o. contro l’Inter e ripartire nella diciassettesima giornata di Serie A.

Il Napoli, dopo il primo ko stagionale contro l‘Inter, vuole ripartire con il successo nel match contro la Sampdoria in programma alle 18:00. Spalletti ha confermato che ci saranno almeno 3-4 cambi nella formazione del Napoli per il prossimo match. MarioRui sostituirà Olivera e Lozano prenderà il posto di Politano. Rrahmani avrà il turno di riposo e Juan Jesus avrà la possibilità di giocare con Kim e Di Lorenzo a destra. In mediana, è probabile che Ndombele giochi dall’inizio al posto di Zielinski (o Anguissa). In attacco, Osimhen e Kvaratskhelia saranno confermati (con il secondo in netto vantaggio su Elmas).

Dall’altra parte, la Sampdoria, rinvigorita dalla vittoria contro il Sassuolo, cercherà di continuare la sua risalita in classifica. Per Stankovic due cambi obbligati, con Murru in difesa al posto di Amione squalificato e Murillo che prenderà il posto di Bereszynski appena acquistato dal Napoli. Inoltre, Djuricic giocherà dal primo minuto sulla trequarti, dietro la coppia Lammers-Gabbiadini. Quagliarella rimane ancora out.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SAMPDORIA-NAPOLI DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sampdoria-Napoli è il match della 17sima giornta di Serie A, sarà trasmessa in tv da Dazn disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Dove vedere la partita streaming? Il match è disponibile anche in streaming con l’applicazione Dazn scaricabile su pc, smartpone, smart tv e le principali console di ultima generazione come Playstation e Xbox. La sfida comincerà alla ore 18.00 allo stadio Ferrarsi di Genova.