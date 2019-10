Salisburgo-Napoli le formazioni ufficiali. Emergenza difesa per Carlo Ancelotti, out Manolas. Gioca Lozano

Il Napoli sfiderà il Salisburgo alla Red Bull arena. Ancelotti deve far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa.

Per gli azzurri sono indisponibili: Mario Rui, Hysaj, Maksimovic , Ghoulam e Manolas.

Dopo l’esclusione di Genk, c’è curiosità intorno a capitan Insigne, su cui Ancelotti farà grande affidamento, confidando nella sua voglia di riscatto. Tra i padroni di casa attenzione a Dominik Szoboszlai, 19enne talento ungherese già adocchiato da tanti top club.

Di fronte, stasera, il miglior attacco del girone (Salisburgo, con 9 reti segnate in 2 gare) contro la miglior difesa (Napoli, ancora imbattuto).

Il Salisburgo dello statunitense Marsch, squadra ricca di giovani, è però un avversario tutt’altro che semplice come dimostra il successo ottenuto dagli austriaci, lo scorso anno, contro la squadra di Ancelotti: un 3-1 negli ottavi di finale di Europa League, che però non fu sufficiente per la qualificazione, in virtù del 3-0 del Napoli al San Paolo.

ARBITRO



Dirige il match l’arbitro francese Turpin, assistenti Danos e Gringore. Quarto uomo Schneider, al VAR Letexier, assistito da Millot. Turpin ha già diretto una volta il Napoli in Europa: era il match di Europa League del 20 settembre 2012, giocato dagli azzurri al San Paolo contro AIK Solna (4-0 per i partenopei il risultato finale).

SALISBURGO -NAPOLI, FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Salisburgo Napoli, comunicate da Marsch ed Ancelotti .

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Romalho, Wober; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haaland, Koita. A disposizione: Kohn, Ulmer, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Daka, Hwang. All.: Marsch.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens. A disposizione: Ospina, Malcuit, Elmas, Llorente, Younes, Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

ARBITRO: Turpin (Francia).

DOVE VEDERLA IN TV

Salisburgo-Napoli hanno diramato le formazioni ufficiali. La sfida della Red Bull Arena sarà visibile in diretta in televisione su Sky Sport Arena (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).