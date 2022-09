Sabatini: “Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva…

“Mancini? I giocatori devono avere la voglia di giocare in Nazionale, se non ce l’hanno si ritirano dalla Nazionale. In questa Nazionale c’è Zerbin e non Zaniolo tra i convocati perché Mancini si è fissato che il giocatore della Roma non faccia bene allo spogliatoio. Meret come titolare in Nazionale? Donnarumma è superiore, ma il Napoli ha tentato una frittata all’ultimo momento volendo prendere Keylor Navas. Meret è superiore al portiere del PSG”, ha evidenziato Sabatini sulla trattativa non andata in porto con il portiere costaricano.