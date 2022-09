Fedele: “Osimhen non è fondamentale per il Napoli. Meret è stato decisivo col Milan”

Enrico Fedele commenta a Tele A le prestazioni del Napoli, l’ex dirigente ritorna anche su Milan-Napoli di Serie A. L’opinionista in questi giorni è stato molto critico sulla prestazione del Napoli con il Milan e ribadisce che la “squadra di Spalletti non meritava la vittoria, così come non la meritava l’Atalanta con la Roma. Milan-Napoli doveva terminare in pareggio, mentre i nerazzurri di Gasperini avrebbero dovuto incassare almeno tre gol dalla Roma. Il Napoli visto nel primo tempo non mi è proprio piaciuto, Lobotka non ha fatto nulla o quasi“.

“Poi nel secondo tempo il Milan è calato ed a quel punto la squadra azzurra è riuscita a fare qualcosa sfruttando la qualità del suo uomo migliore” ovvero Kvaratkshelia. Secondo Fedele nemmeno l’assenza di Osimhen giustifica la prestazione del Napoli, anche perché “Osimhen non è un giocatore così fondamentale per l’economia della squadra. Di lui si può fare anche a meno”. Eppure in casa Napoli si attende il rientro del nigeriano che resta l’attaccante principale per Spalletti. Il recupero di Osimhen però slitta rispetta a quanto previsto e di certo non potrà scendere in campo con il Torino, ma bisognerà ancora attendere per vederlo in campo da titolare in Serie A e Champions League.