Garcia-Napoli, contratto valido fino al 2025: il tecnico guadagna 8mila euro al giorno

Nonostante un inizio promettente, il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore. La posizione di Garcia inizia a vacillare.

Rudi Garcia è diventato il nuovo allenatore del Napoli la scorsa estate dopo un incontro alquanto positivo con Aurelio De Laurentiis presso la sede della Filmauro. Il tecnico francese ha impressionato il presidente del Napoli per il suo carattere, la determinazione e l’ambizione condivisa per il futuro del club. Nonostante non avesse allenato in Italia per quasi dieci anni, De Laurentiis ha deciso di puntare su di lui. L’inizio di stagione è stato promettente con due vittorie consecutive, ma successivamente le cose sono peggiorate, culminando nella sconfitta contro la Fiorentina.

Il contratto di Garcia con il Napoli è valido fino al 2025. Il francese ha firmato un accordo biennale lo scorso luglio, guadagnando poco meno di 3 milioni di euro all’anno. Tradotto in termini giornalieri, si tratta di circa 8mila euro al giorno, una somma considerevole. Inoltre, il contratto include una clausola che protegge il Napoli in caso di esonero. Se Garcia venisse esonerato, il club partenopeo sarebbe tenuto a pagargli lo stipendio fino al 30 giugno 2024, rappresentando un notevole risparmio per le finanze del club di Aurelio De Laurentiis.