Esonero Garcia, ADL pronto ad una mossa astuta: una clausola tutelerebbe il club azzurro

Il futuro di Garcia al Napoli è in bilico: il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a muoversi d’astuzia dal punto di vista economico.

In una svolta inattesa, Rudi Garcia potrebbe essere esonerato dal Napoli senza che il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, debba pagare gli altri anni del suo contratto. Nonostante il vertice di ieri non abbia portato all’esonero immediato del tecnico francese, è chiaro che Garcia ha perso la fiducia della squadra e della dirigenza. Il club azzurro sta valutando attentamente le opzioni disponibili per fermare la crisi evidente che si è manifestata sia sul campo che nello spogliatoio, dove diversi giocatori hanno protestato apertamente contro le scelte del loro allenatore.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, De Laurentiis sta considerando soluzioni alternative per risolvere la situazione il prima possibile. Il presidente del Napoli sta valutando anche l’aspetto economico di un possibile cambio in panchina. L’esonero di Garcia comporterebbe la perdita dei diritti previsti dal decreto Crescita, ma esiste una clausola nel contratto che potrebbe consentire al club di pagare solo l’anno in corso dell’accordo, che ammonta a 2,8 milioni di euro, anziché i 3 anni di stipendio previsti.

Questa mossa astuta da parte di De Laurentiis potrebbe rappresentare una soluzione vincente per il club, consentendo loro di risparmiare sui costi e di aprire le porte a un nuovo allenatore che possa rianimare la squadra e portarla di nuovo alla vittoria.