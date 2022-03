Robert Jarni: “Bari o Napoli? Ecco chi venderà De Laurentiis, scommettiamo?”

Robert Jarni, ex calciatore dei pugliesi, oggi allenatore, non c’è alcun dubbio su chi venderà De Lurentiis tra Napoli e Bari.

Robert Jarni, ex calciatore croato della squadra pugliese, oggi allenatore, ritiene che non ci sono dubbi sulla decisione della famiglia De Laurentiis: “Venderà il Napoli e terrà il Bari? Credo di sì, facciamo una scommessa? (ride, ndr)”.

Jarni non è il solo a pensare che i De Laurentiis alla fine decideranno di tenere il Bari cedendo il Napoli. Secondo il giornalista Luca Cerchione, Jeff Bezos sarebbe intenzionato a comprare il Napoli. Il giornalista che anche ai nostri microfoni ha confermato l’attendibilità della fonte che parla di un closing sicuro tra Bezos ed il Napoli. Nel corso delle settimane non è mai arrivata una smentita ufficiale, né da parte del Napoli con Aurelio De Laurentiis, né da parte del colosso americano. Si è avuta qualche conferma trasversale, come l’interesse di Bezos per investire su alcuni asset strategici nel capoluogo partenopeo, come ad esempio il porto.

Si parla anche Peter Guber interessato al Napoli, il produttore fa parte anche del team di Elysian Park. La società che si occupa di intrattenimento sportivo a grandissimi livelli ha avuto contatti con De Laurentiis, ma non è l’unica.

Secondo quanto scrive Gazzetta anche il colosso Sixth Street guarda al Napoli come possibilità di investimento. Si tratta di una società di investimento che ha già ramificazioni in molte parte del mondo, ed è interessata ad espandersi ancora di più, anche in Italia.

QUANTO VALE IL NAPOLI PER DE LAURENTIIS?

De Laurentiis accetterebbe un ‘offerta da 700 milioni di euro, il produttore cinematografico, sa bene che la tifoseria partenopea sogna un club economicamente più forte e pronto a lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo. Il punto principale, però, è un altro: entro il 2024, il produttore cinematografico dovrà prendere una decisione, visto lo stop alle multiproprietà, ovvero scegliere se tenere il club azzurro rilevato nel 2004 oppure il Bari, il cui presidente è il figlio Luigi.

DE LAURENTIIS TRA NAPOLI E BARI: IL COMMENTO DEI TIFOSI

Sui social i tifosi azzurri commentano le voci di possibili acquirenti per il Napoli. Ecco alcuni commenti: “Il presidente Aurelio va ringraziato per quanto ha fatto fino ad oggi riportando la squadra in alta classifica e stabilmente nelle coppe europee, ma evidentemente sa bene che il suo progetto più di questo non può progredire e dunque è legittimo che voglia eventualmente tenere il Bari che ha invece ampi margini di crescita rispetto all’attuale valore”.

C’è anche chi scrive: “Che sia Amazon, Sixth Street oppure Elysian Park, il sogno è quello di avere una squadra competitiva ad alti livelli. L’attuale forza del Napoli è oro vista la nostra storia, dovesse arrivare qualcuno che ha più forza economica di De Laurentiis e idee importanti, ben venga, altrimenti mi darebbe fastidio l’addio dell’attuale proprietà. Se arriva l’offerta giusta, credo sia evidente, De Laurentiis può sbancare solo vendendo il Napoli. Lo capisce anche un bambino. Quanto potrebbe ricavare vendendo il Bari?”.