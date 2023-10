Rinnovo Osimhen, ADL non si arrende: il patron ha un nuovo piano

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si arrende: nuovi piani per convincere Victor Osimhen a rinnovare il contratto.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis è determinato a convincere Victor Osimhen a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Nonostante un’intesa apparentemente raggiunta l’estate scorsa, l’accordo non è stato ufficializzato a causa della decisione dell’agente del giocatore. Il contratto di Osimhen scade nel 2025, ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare. Nelle prossime settimane, il patron del Napoli si prepara ad intensificare gli sforzi per trovare un accordo che prolunghi il contratto del nigeriano di almeno altri due anni.

La SSC Napoli ha emesso una nota ufficiale sottolineando che non c’è alcuna freddezza tra le parti coinvolte. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è determinato a trattenere Osimhen, considerandolo un giocatore fondamentale per il presente e il futuro del Napoli. Il patron del club sta pianificando un’offerta che potrebbe includere una clausola rescissoria agevolata, garantendo al giocatore un adeguamento contrattuale in linea con i migliori giocatori del club. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta;

“Aurelio non si arrende facilmente. Osimhen è un giocatore troppo importante per il Napoli di oggi e del futuro, provare a trattenerlo – magari promettendogli una via d’uscita accessibile attraverso clausola rescissoria, ovviamente garantendogli un nuovo adeguamento del contratto sui livelli dei top player – è un passo fondamentale anche per la serenità della squadra”.