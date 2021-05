Il Napoli dovrà dire addio a Massimiliano Allegri e va verso il ridimensionamento. Il grande progetto di rilancio di Aurelio De Laurentiis si schianta contro il Verona, così come la crisi era cominciata a Verona. Insomma in un girone gli azzurri hanno fatto vedere quello che di meglio e di peggio potevano fare. La prestazione del Maradona è stata ai limiti dell’assurdo, con i calciatori che sbagliavano passaggi elementari ed una impostazione tattica senza senza, ma soprattutto senza margini correttivi in corsa. Secondo Gazzetta il Napoli non avrà più Allegri in panchina, perché il tecnico toscano non arriverà senza Champions.

Napoli: bruciati 50 milioni

La partecipazione alla prossima Champions League del Napoli avrebbe assicurato 50 milioni di euro alla società. Soldi freschi per puntare su Allegri e un mercato di un certo livello. Ora è tutto da rifare, anche perché il Napoli non partecipa da due anni alla massima competizione europea. Allegri è oramai un miraggio per il Napoli e per De Laurentiis che oggi festeggia un compleanno amaro. Il patron azzurro avrebbe voluto festeggiare in altro modo. Ma gli errori li hanno commessi tutti, dalla società, al tecnico ed all’allenatore che non è stato silurato ieri sera, ma il 24 gennaio 2021 quando il Napoli perse sempre col Verona.

Ora bisognerà capire il ridimensionamento del Napoli quanto sarà profondo. De Laurentiis sarà costretto a ricominciare dal basso, come sa fare lui, anche se c’è qualche malizioso che dice: “Come piace fare a lui”. In ogni caso la sconfitta è dei tifosi, che ancora una volta hanno messo tutto quello che avevano per sostenere la squadra anche senza poter entrare allo stadio. Quei tifosi che hanno cercato di incitare gli azzurri all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta, mentre sul terreno di gioco il Napoli balbettava come una debuttante in Serie A.