Il Napoli presenta ricorso contro le due giornate inflitte a Victor Osimhen. Il giocatore del Napoli salterà anche la sfida con la Juventus in programma la terza giornata di campionato.

RICORSO OSIMHEN

Ecco la motivazione del giudice sportivo: “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Il quotidiano la Repubblica svela la strategia dei legali del Napoli per dimezzare la squalifica inflitta all’attaccante nigeriano:

«De Laurentiis presenterà subito ricorso, per ottenere che la punizione venga almeno dimezzata. I legali punteranno sulla prova tv, convinti che possa alleggerire la posizione del numero 9. Le immagini hanno infatti dimostrato che si era trattato solo di una manata e non c’è traccia nel video della “condotta violenta” ravvisata invece sul campo dall’arbitro Aureliano. Non c’erano dunque gli estremi per l’espulsione diretta, secondo i dirigenti azzurri, anche se il direttore di gara ha ovviamente confermato nel suo referto le ragioni della decisione presa in tempo reale».

LE SCUSE DI OSIMHEN

Osimhen si è intanto già scusato con tutti per la sua leggerezza ed è dispiaciuto. Ma dovrà fare un’esame di coscienza, anche se eviterà la multa da parte del club. Spalletti gli ha chiesto di limitare in futuro la sua esuberanza, sperando che l’ingenuità contro il Venezia resti solo un episodio isolato.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Il calcio Napoli ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione del giudice sportivo:

«Victor Osimhen è stato squalificato per 2 turni dopo l’espulsione nel match contro il Venezia. L’attaccante del Napoli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

La Società azzurra presenterà ricorso. Ammonito anche Spalletti durante la gara contro il Venezia».