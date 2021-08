Osimhen squalificato per due turni, salta la Juve. La motivazione

Victor Osimhen squalificato per due turni, questa la decisione del giudice sportivo dopo l’espulsione col Venezia. Il giocatore del Napoli salterà anche la sfida con la Juventus in programma la terza giornata di campionato.

Ecco la motivazione del giudice sportivo: “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Molto probabile che il Napoli faccia ricorso per fare scontare ad Osimhen almeno una giornata di squalifica e quindi farlo giocare con la Juve. In mattinata sembrava che il Giudice sportivo otesesse adottare una condotta leggera, anche perché il gesto del giocatore non sembrava così violento. Invece ancora una volta è stata inflitta una posizione esemplare al Napoli.