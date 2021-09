Il ricorso di Osimhen si discuterà nel pomeriggio, ma dalla radio ufficiale filtra pessimismo. l’attaccante nigeriano poterebbe non giocare contro la Juventus.

Secondo quanto riporta kiss kiss Napoli, la squalifica di Victor Osimhen, rimediata dopo il rosso mostrato dall’arbitro Aureliano contro il Venezia all’esordio in campionato, potrebbe essere confermata. L’emittente ufficiale del calcio Napoli rivela: ”

Il Napoli è convinto che il calciatore salterà la sfida di cartello contro i bianconeri allo stadio di Fuorigrotta. Molto probabilmente al giocatore nigeriano saranno confermate le due giornate di squalifica e salterà, dunque, il match di sabato pomeriggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta”.

La radio ufficiale, della SSC Napoli ha poi aggiunto: “Luciano Spalletti non ha preso benissimo la brutta sconfitta in amichevole contro il Benevento di ieri sera nell’impianto partenopeo. Il tecnico, è apparso molto amareggiato per i cinque gol presi dalla squadra azzurra contro i sanniti di Caserta, pur trattandosi di una partita amichevole il cui risultato non conta”.

