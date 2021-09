Corriere dello Sport – Ricorso Osimhen: l’avvocato del Napoli chiede l’audizione di Aureliano

Il ricorso del Napoli per ridurre la squalifica di Victor Osimhen entra nel vivo. L’avvocato Grassani chiede di ascoltare l’arbitro. Entro la prossima settimana si saprà se il Napoli potrà avere in campo Osimhen per la sfida con la Juventus. Il nigeriano ha rimediato due turni di squalifica per la manata rifilata ad un difensore del Genoa. I due turni sono sembrati esagerati, anche perché il colpo non vuole fare male all’avversario, ma solo divincolarsi dalla marcatura su calcio d’angolo. Osimhen sicuramente deve essere più calmo, ma le due giornate di squalifica appaiono eccessive.

Osimhen: il dossier del Napoli

Così l’avvocato Grassani ha presentato un corposo dossier per scagionare Osimhen, riportando alla luce anche precedenti favorevoli per la causa del nigeriano. Ma Corriere dello Sport evidenzia anche un altro aspetto: “Qualche giorno ancora e poi il Napoli saprà se la squalifica di Osimhen sarà ridotta di un turno e dunque se sabato Spalletti potrà contare anche su di lui con la Juve. La Corte d’Appello ha fissato l’udienza martedì: l’avvocato Grassani, nel dossier di ventidue pagine presentato alla corte, ha chiesto sia l’audizione dell’attaccante azzurro sia quella dell’arbitro Aureliano. Allegati anche le immagini e una decina di frame in sequenza del contatto Osimhen-Heymans, nonché il precedente Immobile-Vidal di Lazio-Inter della stagione precedente: e dunque la manata di Ciro a gioco fermo punita con una giornata di squalifica“.