“Mi dispiace hai sbagliato” retroscena Spalletti-Osimhen

Luciano Spalletti è uomo concreto ed ha detto apertamente a Victor Osimhen di aver commesso una ingenuità con l’espulsione col Venezia. Un confronto diretto senza troppi giri di parole, un retroscena che viene messo in evidenza da Gazzetta dello Sport. Non è la prima volta che Osimhen commette una ingenuità del genere lasciando la squadra in difficoltà. Da questo punto di vista ha tanto da migliorare, lo sa benissimo Spalletti che ha voluto motivarlo e responsabilizzarlo.

“Hai sbagliato, senza vittimismi” ha detto chiaro e tondo Spalletti parlando con Osimhen, che ha appeso anche un cartello nello spogliatoio azzurro. Certo l’espulsione per due giornate di Osimhen sembra esagerata. Il giocatore ha dato una manata, ma per divincolarsi da una marcatura asfissiante. L’ingenuità resta, così come è giusto il rosso, ma le due giornate di squalifica sembrano davvero troppe. Ecco perché il Napoli ha voluto fare ricorso, puntando anche su qualche precedente importante per avvalorare la propria tesi. Intanto tra le fila azzurre si scalda Petagna. L’attaccante ha segnato il gol decisivo col Genoa, Spalletti ed i compagni lo hanno voluto tenere a Napoli ed ora si candida per una maglia da titolare con la Juventus.