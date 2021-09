Osimhen ricorso in bilico, Petagna vuole una maglia da titolare

Andrea Petagna scalpita, vuole una maglia da titolare con la Juventus. L’ex Spal si prenato qualora il ricorso per Osimhen dovesse essere bocciato. Il Napoli e Luciano Spalletti sapranno entro martedì se la Corte d’Appello federale avrà accolto il ricorso per Osimhen. Il nigeriano ha avuto due giornate di squalifica per la manata rifilata ad un avversario durante la sfida con il Venezia, una è già stata scontata con il Genoa, ora il Napoli spera di poter avere uno sconto. Il Mattino scrive che il club è fiducioso, anche per qualche precedente, ma troppo spesso i ricorsi del Napoli hanno fatto un buco nell’acqua.

Petagna vuole la Juventus

Qualora Osimhen non dovesse rientrare tra i disponibili allora Spalletti potrebbe contare su Petagna. L’allenatore lo ha voluto tenere a Napoli, il gol decisivo con il Genoa lo ha caricato come una molla. Fisicamente sta sempre meglio ed è pronto a fare la sua parte nella sfida con la Juventus. Anche i compagni gli danno molta fiducia, anche perché nello spogliatoio non ha mai creato problemi. L’attaccante lavora e si fa trovare pronto, anche se non gioca spesso è sempre disponibile a dare il massimo sul campo. Un atteggiamento che piace a tutti anche al patron Aurelio De Laruentiis che lo ha voluto tenere in azzurro deludendo Ferrero. Intanto il Napoli deve fare i conti con altre assenze, come quella di Meret e con Ospina che rientrerà a Napoli solo poche ore prima del match con la Juve.