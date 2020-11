Ricorso Juve-Napoli: ora il Collegio Coni, c’è già una data

Juve-Napoli il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a fare ricorso al Collegio del Coni e portare avanti la battaglia legale.

Corriere dello Sport scrive del nuovo ricorso al Coni per Juve-Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto ad andare fino in fondo per vedere riconosciuti i propri diritti ed anche il Tar è una delle soluzioni:

Il vulnus è nella «simbiosi di separazione» che collega e unisce e divide l’Ordinamento Statale da quello Sportivo ma soprattutto nella «ferita» che si è aperta nel momento in cui al Napoli è stato imposto dalle Asl di non andare a Torino, mentre invece il Protocollo firmato dalla Federcalcio ordina altro: si gioca, incurante del diritto della salute.

Presumibilmente si arriverà in prossimità di Natale, prima di capire se ci sarà un’ora e mezza di calcio da godersi, o se la sfida emigrerà in «campo neutro», dinnanzi al Tar,

dove seriamente tutto potrebbe accadere.

Intanto mentre il Napoli pensa al ricorso al Coni per la sfida Juve-Napoli, la procura federale è pronta ad un deferimento del club. Un ulteriore provvedimento contro la società azzurra, che dovrà cercare la strategia giusta per provare quantomeno a limitare i danni, anche se la strada appare in salita.