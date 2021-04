Aurelio De Laurentiiss sarà al Maradona per sostenere Gennaro Gattuso e il suo Napoli nella sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Il patron del Napoli ha già deciso il futuro di Gattuso, ma secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, De Laurentiis ieri è stato protagonista di un piccolo “incidente” social.

Il patron del sodalizio campano si è reso protagonista di un like sui social alla richiesta di un tifoso che gli ha chiesto la riconferma di Gattuso. L’imprenditore cinematografico, come si legge sul giornale, è da ieri a Napoli, ma ha preferito dormire in un hotel diverso da quello dove gli azzurri sono in ritiro.