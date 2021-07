Repubblica – Insigne alla Lazio, fantascambio col Napoli

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli. Il calciatore azzurro non trova l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Tra Insigne ed il patron c’è assenza totale di comunicazione dopo Napoli-Verona. Tutti fatto che vanno ad incidere negativamente sulla possibilità che il calciatore resti a Napoli. Il contratto di Insigne con il Napoli scade a giugno del 2022, quindi la SSCN deve anche fare i conti di poter perdere il giocatore a parametro zero. Sarebbe una beffa, l’ennesima per il club che ha già fatto andare via Hysaj e Maksimovic senza incassare nemmeno un centesimo.

Napoli, scambio con la Lazio?

Intanto Repubblica fa sapere che Sarri sogna di poter lavorare di nuovo con Insigne. Ecco perché si parla di uno scambio tra Lazio e Napoli, con il ribelle Luis Alberto in azzurro e Insigne in biancoceleste. Una ipotesi che sembra fantamercato, ma che secondo il quotidiano potrebbe essere quella più realistica se non dovessero arrivare offerte convincenti. E soprattutto se dovesse persistere il grande gelo con Aurelio De Laurentiis. Tenere un calciatore in rosa con il muso lungo potrebbe non servire a nessuno.

