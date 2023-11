Ravezzani: “Quando serve il risultato che rimette tutto sul binario giusto, il Napoli deraglia”

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, si è scagliato contro il Napoli guidato da Rudi Garcia dopo l’ultimo turno di Champions League.

Nelle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, alla radio Radio Punto Nuovo, emerge una critica serrata nei confronti del Napoli e delle sue prestazioni deludenti nel turno europeo di Champions League. Ravezzani si sofferma sulle difficoltà incontrate dalla squadra di Garcia, esprimendo preoccupazione per la mancanza di risultati positivi nei momenti cruciali. Vediamo nel dettaglio le sue parole e le sue riflessioni sulle performance degli azzurri.

econdo Fabio Ravezzani, il Napoli rappresenta l’eccezione tra le squadre italiane in Champions League, essendo l’unica a zoppicare anche in partite teoricamente abbordabili. La delusione per l’andamento negativo della squadra partenopea è palpabile nelle sue parole: “Questa squadra sta iniziando a mancare gli appuntamenti importanti ed è preoccupante. Quando serve il risultato che rimette tutto sul binario giusto, poi il Napoli deraglia.” Ravezzani critica l’assenza di continuità nel campionato, sottolineando che la mancanza di tensione all’interno della squadra è un problema serio. L’incertezza riguardo alla scelta di Garcia come allenatore contribuisce all’instabilità del Napoli: “Garcia resta una scelta che lascia perplessi, ma è chiaro che non riscuota la fiducia dei tifosi e del gruppo.”

Ravezzani non risparmia commenti anche sul passato recente di Garcia, sottolineando che il suo curriculum non offre garanzie di successo. Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra azzurra, Ravezzani esprime la speranza che il Napoli non sia già fuori dalla corsa per lo Scudetto, auspicando una competizione più avvincente: “Spero proprio di no, le cavalcate solitarie non fanno bene al nostro campionato.” Fa anche un confronto con l’Inter, sottolineando che pur apparendo meno travolgente, la squadra milanese sta gradualmente prendendo il largo in classifica.