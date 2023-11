Napoli-Garcia, a fine stagione sarà addio: Filtra la decisione di De Laurentiis

Secondo il giornalista Umberto Chiariello, l’esperienza di Garcia sulla panchina del Napoli è agli sgoccioli. De Laurentiis pensa già al futuro.

Notizie calcio Napoli – Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli appare sempre più in bilico. Secondo il giornalista Umberto Chiariello, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già deciso per il cambio in panchina al termine della stagione. Il presidente del Napoli pronto a dare vita a un nuovo progetto tecnico che possa riportare gli azzurri a competere ai massimi livelli.

Nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, il giornalista ha spiegato che De Laurentiis non vuole commettere gli errori del passato, come successo con Gattuso. Per questo continuerà a dare fiducia a Garcia fino al termine della stagione, per poi cambiare guida tecnica in estate.

“De Laurentiis ha capito di aver sbagliato la scelta su Garcia, semplicemente si è reso conto in ritardo che non è il continuatore di Spalletti, hanno principi di gioco diversi” ha precisato Chiariello.

La squadra attuale viene considerata la prosecuzione del progetto precedente, mentre la prossima stagione segnerà l’inizio di un nuovo ciclo, probabilmente senza Osimhen che sarà ceduto. Ecco perché ADL sta già lavorando sotto traccia al Napoli del futuro.

Chiariello conclude: “Garcia ha ancora la possibilità di invertire la rotta e convincere De Laurentiis, ma i bonus sono finiti. A fine anno le strade si divideranno, per dare spazio a un allenatore capace di vincere, anche senza gioco spettacolare”.

